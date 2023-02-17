Galeria Sitesi´nin enkazında kadavra köpekleri `Pusat ve Boyka´ ile arama yapıyor



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, depremde yıkılan Galeria Sitesi´ndeki 8 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması 12´nci gününe girerken İl Jandarma Komutanlığı´nın `Pusat´ ve İl Emniyet Müdürlüğü´nün `Boyka´ isimli kadavra köpekleri de aramalara başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır´da yıkılan 7 binadan 6´sında arama kurtarma sona erdi. Çalışmaların sürdüğü Galeri Sitesi´ndeki 8 katlı apartmanın enkazında ekiplere destek olarak İl Jandarma Komutanlığı´nın `Pusat´ ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki `Boyka´ isimli kadavra köpekleri getirildi. Eğitmenleriyle alanda keşif yapan `Boyka ve Pusat´ dönüşümlü olarak alanda aramalara başladı. Yıkılan diğer binaların enkazında yapılan aramalarda `Boyka´ 16 kişinin `Pusat´ da 20 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

`Boyka´ ve `Pusat´, belirli saatlerde sırayla eğitmenleri eşliğinde enkaz alanına çıkarak çalışma yapıyor. Tepki verdikleri alanlar, eğitmenleri tarafından işaretlenerek arama kurtarma ekiplerine bildiriliyor. Bu noktada aramalar yapan ekipler enkaz altındaki kişilerin cansız bedenlerine ulaşıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-17 15:31:40



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