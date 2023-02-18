Diyarbakır´da arama kurtarma çalışmaları sona erdi, enkaz kaldırılıyor

Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da depremde çöken 7 binada arama kurtarma çalışmaları 13´üncü günde Galeria Sitesi´ndeki son 2 cenazenin de çıkarılmasıyla sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte, 407 kişi hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan 1´i boş, 7 binadaki arama kurtarma çalışmaları 13´üncü günde Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi´nde son 2 cenazenin çıkarılmasıyla sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte 407 hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı. 870 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 13´ü yoğun yoğun bakımda olmak üzere diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Galeria Sitesi´nde ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2´nci Sokak'taki Sözel Apartmanı, Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşak´ta bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin `Deprem Soruşturma Bürosu´nda görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcının çalışması sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 15 şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2023-02-18 13:28:59
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