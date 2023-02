Diyarbakır merkezdeki çadır kentte 1100 kişi ağırlanıyor

Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da depremde evleri hasarlı olan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından parka kurulan 88 çadırda bin 100 kişi yaşamını sürdürüyor. Kuaför, yemek ve hijyen malzemelerinin günlük olarak sağlandığı çadır kentte, ayrıca depremzedelere psikolojik destek de sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Park´ında Büyükşehir Belediyesi ve AFAD´ın koordinesinde 88 çadır kuruldu. Evleri zarar gören bin 100 kişi buraya yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sabah kahvaltısı ile öğlen ve akşam sıcak yemek olmak üzere her gün yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek dağıtılıyor. Ayrıca çadır kentte bulunanlara hijyen malzemesi ve psikolojik destek de sağlanırken, kuaför hizmeti de veriliyor.

'DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve Koşuyolu Çadır Kent Koordinatörü Abdullah Melikoğlu, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "İlk günden beri çadırlar kuruldu, ısıtıcılar, battaniyeler ve minderler dağıtıldı. Daha sonra gıda ihtiyaçlarını koordineli bir şekilde dağıtmaya başladık. İlk günden beri bir grup oluşturduk, buradaki gönüllü arkadaşlarımız ile beraber AFAD personeli arkadaşlarımız ihtiyaç listelerini belirliyor. Daha sonra gruba atıyorlardı, ikinci ekip çadırların ihtiyaç listelerini poşetleyip her çadıra ihtiyaçlarına göre teslimatı gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızın günlük ıslak mendil, bez, gıda ve daha çok meyve suyu ile süt ondan sonra mama, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından psikoteknik çadırımız var. Orada çocuklara eğitim veriliyor ve oyunlar oynanıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Kadın Aile Daire Başkanlığı ekibimiz tarafından birkaç günden beri kuaför hizmeti sunuluyor. Biliyorsunuz toplu alanlarda özellikle salgın hastalık durumu yaşanıyor. Onun önüne geçmek için tedbir amaçlı vatandaşlarımız orada o çadırda tıraş ediliyor, kuaför hizmeti sunuluyor" dedi.

`EVLERİMİZE GİREMİYORUZ, HER ŞEYİMİZİ KARŞILIYORLAR´

Mikriye Ezgi, çadırda evleri hasar gördüğü için kaldıklarını belirterek, "Buraya geldik. Hepimize geçmiş olsun. Yemeklerimiz, ihtiyaçlarımız karşılanıyor burada. Evlerimize giremiyoruz, her şeyimizi karşılıyorlar. Yemeğimiz geliyor, belediyeden arkadaşlar gelerek çadır çadır geziyorlar. Herkesin ne ihtiyacı var ise soruluyor, ihtiyaçları buradan gideriliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-18 14:02:24



