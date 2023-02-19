Deprem anları, Diyarbakır´daki iş yerinin güvenlik kamerasında



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddeti, Diyarbakır´da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen iller arasında bulunan ve 1´i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır´da, depremin şiddeti, Yenişehir ilçesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 04.17´deki 7.7 büyüklüğündeki depremde ürünlerin sallandığı, 9 saat sonra 13.24´teki depremde de iş yerindeki müşterilerin dışarı kaçtığı, avizelerin hareket ettiği görüldü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-02-19 11:14:25



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