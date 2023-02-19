49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binası, hasar nedeniyle boşaltıldı



Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR,(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen iller arasından yer alan Diyarbakır'da, 1974 yılında yapılan 5 katlı Dicle Üniversitesi rektörlük binası da taşıyıcı kolonlarından oluşan hasar nedeniyle boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada da hasar meydana geldi. Hasar alan binalar arasına Dicle Üniversitesi rektörlük binası da girdi. 49 yıllık 5 katlı binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede taşıyıcı kolonlarında hasar tespit edildi. Bina güvenlik çemberi ile kapatılırken, yapılacak kontrollerin ardından binada görevlilerin gözetiminde eşyalar çıkaracak. Üniversite yönetimi de, kampüs içerisinde bulunan öğrenci merkezlerine geçici olarak taşınacak.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-02-19 13:29:49



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