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Diyarbakır'da eşyalar binalardan çıkarılıyor, taşıma ücretleri sabitlendi

DHA

Diyarbakır'da eşyalar binalardan çıkarılıyor, taşıma ücretleri sabitlendi


Gıyasettin TETİK-Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da depremzedeler, hasarlı evlerinden eşyalarını tahliyeye başladı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, fahiş fiyatların engellenmesi için taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'da depremzedeler, hasarlı evlerinden eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 304 kişilik 152 ekibin yapılardaki incelemeleri sürerken, Bağlar ilçesinde hasar gören apartmanlarda tahliyeler başladı. Depremzedeler, hasar gören evlerinden, asansörlü nakliye şirketleri aracılığıyla eşyalarını kamyonetlere yüklüyor.
'3-4 GÜN SONRASINA RANDEVU VERİYORLAR'
Evini taşıyan Mehmet Güzel (45), nakliye firmalarının yoğunluktan dolayı günler sonrasına randevu verdiklerini belirterek, "Burası hep balçıktı. Ben bu mahallede doğdum büyüdüm. Çocukluğumdan beri bu mahallede yaşıyorum. Çoğunun tapusu yok. Mağduriyet içerisindeyiz. Neredeyse tüm binalar ağır hasarlı. Bazılarına ilk incelemede orta hasar verildi ancak ikinci incelemede ağır hasarlı oldukları ortaya çıkacaktır. Nakliye konusunda sıkıntılar yaşıyoruz, bulamıyoruz. 3-4 gün sonrasına randevu veriliyor. Herkes mağduriyet içerisinde, işlerine nasıl gidip gelmenin derdindedir. Ben burada resmi bir kurumda çalışıyorum. Evimi Ergani'ye taşıyorum. Nerede barınacağım, işime nasıl gidip geleceğim, bilemiyorum. Nakliyeciler bana fiyat konusunda herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Başka çeken olabilir ama ben çekmedim" dedi.
'ÜCRET KONUSUNDA ZORLUK ÇIKARMIYORUZ'
Mardin'den gelen nakliyeci Hasan Gül (58), ücret konusunda halka yardımcı olduklarını söyleyerek, "Asansör bize aittir. Ücret konusunda kimseye zorluk çıkarmıyoruz. Bazı insanlar veremeyecek durumda, onlardan da verebildikleri kadar ücret alıyoruz. 400, 500 lira veren bile oluyor. Kimseyi zor durumda bırakmıyoruz. Burada insanlara yardımcı oluyoruz. Zaten büyük bir deprem yaşadık, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'10-15 BİN LİRA FİYAT İSTEYEN VAR'
Bazı nakliye firmalarının fahiş fiyat talep ettiğini anlatan kamyonet şoförü Abdurrahim Kaya (48), "Ben Ergani'ye 1000 lira karşılığında götüreceğim. Bazıları fırsatçılık yapıyor. 1500 veya 2 bin lira asansör ücreti alanlar var. Bazıları da yüksek katlara asansör kaldırmıyor. Bazı vatandaşlar bu konuda mağduriyet yaşıyor. Bazı nakliyeciler büyük parçaları içeride bırakıyor, alamıyoruz diyorlar. Büyük beyaz eşyaları bile içeride bırakanlar var. Ben normalde de 800-900 civarı ücret karşılığında Ergani'ye götürüyordum, yakıt ücretlerinden dolayı 1000 liraya götürüyordum. Depremden sonra da 1000 liraya götürüyorum. Bazı vatandaşlara da yakıt ücreti karşılığında götürüyorum. 1000 liranın içerisinde işçi ücreti de var. 3 işçiyle beraber çalışıyoruz. 10 bin, 15 bin fiyat çekenler bile var" dedi.
TAŞIMA ÜCRETLERİ SABİTLENDİ
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, nakliyede fahiş fiyatların engellenmesi için denetimlerin yapıldığını belirterek, fiyatların sabitlendiğini açıkladı. Vali Su, sosyal medya hesabından da "İlimizde ev taşıma ücretleri; şehir içi azami 5 bin 100 TL, ilçeler arasında azami 8 bin TL, şehirlerarası 5 bin 100 TL ve 25 kilometreyi aşan kısım için kilometre başı 8,50 TL, asansör bedeli 900 TL'dir. Ayrıca 1+1 ev taşıma ücreti 4 bin TL, 2+1 için 4 bin 250 TL, 3+1 için 4 bin 750 TL, 4+1 için en yüksek 5 bin 100 TL olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" duyurusunu yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ
2023-02-19 14:52:09

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