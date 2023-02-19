Diyarbakır Valisi Su´dan ev sahiplerine uyarı

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DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da Vali Ali İhsan Su, ev sahiplerine uyarıda bulunarak, fahiş fiyat uygulayanlara yasal işlem yapılacağını belirtti.

Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da depremzedelere yardımcı olunması için ev sahiplerini uyardı. Vali Su, paylaşımında "Değerli ev sahipleri; evinizi kiralamak isteyen depremzede vatandaşlarımıza lütfen yardımcı olalım. Bu zor süreçte birbirimize destek olalım. Bu konuda fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-02-19 18:14:39



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