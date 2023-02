2 kez Covid-19´u atlatan SMA hastası bebeğiyle depremi yaşadı

Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Emrullah (39) ile Ayşe Anuştekin (39) çiftinin 4 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan, bu süreçten sonra 2 kez de Covid-19 geçiren kızları Fatma Betül (2), depreme ailesiyle birlikte evlerinde yakalandı. Cihaza bağlı olduğu için deprem sırasında evden çıkarılamayan Fatma Betül´ün annesi Ayşe Anuştekin, "Benim kızım 2 kere Covid-19´u ve depremi atlatmış bir bebek. Burada deprem oldu. Depremde evlerde hiç kimse kalmadı. Sadece ben çıkmadım. Çünkü çocuğum cihazlara bağlıydı. Onu bırakıp da çıkamazdım zaten. Depremden sonra ablama geldik. Gündüz tekrar evde depreme yakalandık" dedi.

Diyarbakır´ın Kayapınar ilçesinde yaşayan imam Emrullah ile ev kadını Ayşe Anuştekin´in çocukları Fatma Betül´e (2) doğumundan 4 ay sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Fatma Betül için, Valilik onayıyla da yardım kampanyası başlatıldı. Bu süreçte 2 kez de Covid-19´a yakalanan Fatma Betül, tedaviyle bu hastalığı atlattı. Fatma Betül, 6 Şubat´ta Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle Huzurevleri Mahallesi´ndeki evlerinde yakalandı. Anne ve babası, kızları cihaza bağlı olduğu için dışarı çıkmadı. Ayşe Anuştekin, evleri orta hasar gören evlerinden kızlarının cihazlarını da alarak geçici olarak ablasının evine yerleşti. Orada da saat 13.24´teki 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalanan aile, camiye sığındı. Burada 2 saat kalan aile, Fatma Betül´un durumu kötüye gidince hastaneye gitti. Fatma Betül, 1 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

`ERKEN ENFEKSİYON KAPABİLİYOR´

Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan Ayşe Anuştekin, "Depremde evlerde hiç kimse kalmadı. Sadece ben çıkmadım. Çünkü çocuğum cihazlara bağlıydı. Onu bırakıp da çıkamazdım zaten. Depremden sonra ablamlara geldik. Gündüz tekrar evde depreme yakalandık. Biz de camiye gittik. Camide 2 saat kalmamız, Fatma Betül´ün bir hafta hastanede kalmasına mal oldu. Çünkü erken enfeksiyon kapabilen çocuklardır. Şuan ablamın evinde kalıyorum. Çünkü evim orta hasarlıdır. O yüzden evde kalamıyoruz. Ben Fatma Betül için sosyal medyadan canlı yayın yapıyorum. Bunu kendi evimde yapmam daha sağlıklıdır. Her ne kadar ablamın evi olsa da olmuyor. Kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Ben ve diğer 2 çocuğum çadırda veya yurtlarda bile yaşarız ama Fatma Betül´ün öyle bir lüksü yok. Çünkü kaldığımız yerin elektriğinin gitmemesi gerekir. Şu an elektrik kesilirse ve gelmeyeceğini öğrenirsem hemen ambulansı arayıp, Fatma Betül´ü yoğun bakıma kaldırmamız gerekecek. Yoksa hayatına mal olabilir. Şu an ablamın evindeyim ama çocukları küçüktür. Ben her ne kadar `buradaki cihazlara basmayın´ desem de cihazların düğmelerine basıyorlar. Eski evimde Fatma Betül´ün odası vardı ve hiç kimse odasına girmiyordu. Kızım 2 kere Covid-19´u ve depremi atlatmış bir bebek. Ben depremde kaybetmediğim kızımı parasızlıktan kaybetmek istemiyorum. Allah rızası için Fatma Betül´e yardım etmelerini istiyorum. Bizim çocuklarımız iyileşmese bile oturmaları, bu cihazlardan ayrılabilmeleri bile bizim için büyük bir mucizedir´ diye konuştu.

`YÜZDE 21´İNİ TOPLADIK´

Kızına 4 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konulduğunu kaydeden Ayşe Anuştekin, şunları söyledi:

"Onda gelişme olmadığı için aile hekimine götürdük. Onlar da Elazığ´a götürmemizi istediler. Oraya götürdük orada da SMA Tip-1 teşhisi konuldu. İlk 4 dozdan sonra Fatma Betül 8 ay boyunca yoğum bakımda kaldı. Yoğun bakımdan sonra boğazı delindi ve oradan nefes alabiliyor. Yoğun bakımdan sonra böyle kampanyanın olduğunu bilmiyorduk. Valilik onaylı bir kampanya başlattık ama çok geç başladık. Şu an Fatma Betül 2 yaşını doldurdu ama kampanyamız 13 aylıktır. Bizim 1 milyon 900 bin dolar toplamamız lazım ki Fatma Betül´ü Dubai´ye götürüp, ilacını alabilelim. Şu an yüzde 21´ini toplamışız. Herkes bir meblağ verirse tamamlanabilecek bir kampanyadır. Türkiye´de yaklaşık 200 kişi bu parayı toplayıp çocuğunu Amerika´ya veya Dubai´ye götürüp ilaçlarına kavuştular. Toplanmayacak bir meblağ değil." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

