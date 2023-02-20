Diyarbakır´da deprem anı marketin güvenlik kamerasında

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır´da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17´de meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır´ın Kayapınar ilçesinde sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rafların sallandığı, bazı ürünlerin yere düştüğü, dolapların yerinden oynadığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-20 15:56:38



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