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Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (4)

DHA

Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (4)


DİYARBAKIR, MARDİN, ŞIRNAK VE BATMAN´DAN DA HİSSEDİLDİ
Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman´da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşların sokaklara çıktığı, bazılarının da park ve bahçelere akın ettiği görüldü. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, binalardan uzak yerlerde toplanmaya başladı. Diyarbakır´da Koşuyolu Parkına gelenler, bir kez daha deprem korkusu yaşadıklarını söyledi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-
2023-02-20 21:46:25

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