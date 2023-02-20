Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (4)



DİYARBAKIR, MARDİN, ŞIRNAK VE BATMAN´DAN DA HİSSEDİLDİ

Hatay'da 3 dakika arayla Riçhter ölçeğine göre meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman´da da hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşların sokaklara çıktığı, bazılarının da park ve bahçelere akın ettiği görüldü. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, binalardan uzak yerlerde toplanmaya başladı. Diyarbakır´da Koşuyolu Parkına gelenler, bir kez daha deprem korkusu yaşadıklarını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-

2023-02-20 21:46:25



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