Diyarbakır'da ağır hasarlı binalarda kontrollü yıkım



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da ağır hasar aldığı tespit edilen binaların kontrollü yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekipler, ağır hasar almış ve acil yıkılması gereken binaları tek tek tespit ediyor. İncelemeler sonucunda Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 35 yapı yıkılacak. Bu kapsamda Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 8 ve 10 katlı 2 bina ile 485 Sokak'taki 10 katlı binanın yıkımına başlandı. Bölgede güvenlik tedbiri alan ekipler, yıkım öncesi toz oluşmaması için binalara su tuttu. Diğer yapıların da kontrollü şekilde yıkımlarının yapılacağı bildirildi. Öte yandan ağır hasar alan 8 katlı Taş Apartmanı'nın kontrollü yıkımı sırasında binadakiler ile polis arasında gerginlik oldu. Binadakiler yıkıma tepki gösterdi. Bariyeri aşıp, binaya girmeye çalışan 1 kişi de gözaltına alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-02-21 13:02:29



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