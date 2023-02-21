Bakan Bozdağ: 1 yıl içinde evleriniz yapılacak eşyalarınızda verilecek



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, bütün ihtiyaçların giderileceğini ve 1 yıl içerisinde evlerin yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremin vurduğu iller arasında bulunan Diyarbakır´da incelemelerini sürdürüyor. Bakan Bozdağ ve beraberindekiler, KYK'ya bağlı Selahaddin Eyyubi Yurdu ve Halid Velid Yurdu´nda misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak eşyalarınızda verilecek" dedi.

Ziyaret sırasında Bakan Bozdağ´ın yanına gelen bir depremzede kadın "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah´a emanet olun" dedi.

Evinin ağır hasarlı olduğunu anlatan bir diğer depremzede kadını da dinleyen Bakan Bozdağ, konteyner evlerden yararlanabileceklerini söyledi. Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek soran Bozdağ, ziyareti sırasında çocuk depremzedelerle de zaman geçirdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-21 22:07:34



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