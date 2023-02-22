Diyarbakır'da kontrollü yıkımda 10 katlı bina çöktü; o anlar kamerada

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bulunan 10 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çökerken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olup, 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 10 katlı bina ise kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan kalan molozlar, kamyonlara yüklenip, hafriyat alanına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-02-22 13:42:35



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