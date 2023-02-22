Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blok yıkılıyor (3)

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ASKERİ HELİKOPTERLER GALERİA´DAKİ KEDİLER İÇİN HAVALANDI

Sabah saatlerinde Galeria Sitesi´nde başlatılan ve içeride kedilerin tespit edilmesi üzerine Valilik kararıyla durdurulan kontrollü yıkım çalışmasında, içerideki 2 kedinin kurtarılması amacıyla dronla ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak´ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait 2 helikopter Diyarbakır´a geldi. Galeria Sitesi´nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilerin görüldüğü katlarda inceleme yaptı. Bir süre inceleme yapan görevli, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi. İçeride görülen 2 kedinin kurtarılması için, kaldırılan drona bağlanan sepetle ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİRGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR, Gıyasettin TETİK

2023-02-22 18:57:18



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