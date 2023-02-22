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Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

DHA

Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı


Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da hasar gören 3 caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır´da 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü. Çermik ilçesine bağlı kırsal Yiğitler, Güney ve Kalecik mahallelerindeki camilerin minareleri de depremlerle birlikte ağır hasar gördü. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından minarelerin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-02-22 19:20:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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