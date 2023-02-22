Diyarbakır'da, depremde hasar gören 3 caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da hasar gören 3 caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır´da 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü. Çermik ilçesine bağlı kırsal Yiğitler, Güney ve Kalecik mahallelerindeki camilerin minareleri de depremlerle birlikte ağır hasar gördü. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından minarelerin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-02-22 19:20:13
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