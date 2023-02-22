Diyarbakır'da 89 kişinin öldüğü Galeria'daki AVM ve 3 blok yıkılıyor (4)

4 KEDİDEN BİRİ KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli ilk depremde kısmen yıkılan Diyarbakır'da Galeria Sitesi´nde yıkım yapılırken fark edilen 4 kedi için sürdürülen çalışmalarda bir kedi kurtarıldı. Vinç yardımıyla kedinin bulunduğu kata çıkarılan arama kurtarma gönüllüsü, 'Zena' isimli kediyi yakalayarak enkazdan çıkardı. Zena, kontrolleri yapılmak üzere Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi´ne teslim edildi. İçeride kalan 3 kedinin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
'3 KEDİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARIYLA DEVAM ETMEKTEDİR´
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Veysel Kızılay, "Bugün hepinizin şahit olduğu bir can kurtarma operasyonunda binamızda bulunan 4 kedimizden birini almış bulunmaktayız. Diğer 3 kedi için de çalışmamız devletimizin bütün imkanlarıyla devam etmektedir. AFAD ekiplerimiz 4´üncü katta bulunan bu kedimizi sağ olarak aldı. Veterinere gösterdikten sonra sahibine teslim edeceğiz" dedi.
AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ise çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. (DHA)Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2023-02-22 23:54:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.