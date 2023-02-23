

4 KEDİDEN BİRİ KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde kısmen yıkılan Diyarbakır'da Galeria Sitesi´nde yıkım yapılırken fark edilen 4 kedi için sürdürülen çalışmalarda bir kedi kurtarıldı. Vinç yardımıyla kedinin bulunduğu kata çıkarılan arama kurtarma gönüllüsü, 'Zena' isimli kediyi yakalayarak enkazdan çıkardı. Zena, kontrolleri yapılmak üzere Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi´ne teslim edildi. İçeride kalan 3 kedinin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.'3 KEDİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANLARIYLA DEVAM ETMEKTEDİR´

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Veysel Kızılay, "Bugün hepinizin şahit olduğu bir can kurtarma operasyonunda binamızda bulunan 4 kedimizden birini almış bulunmaktayız. Diğer 3 kedi için de çalışmamız devletimizin bütün imkanlarıyla devam etmektedir. AFAD ekiplerimiz 4´üncü katta bulunan bu kedimizi sağ olarak aldı. Veterinere gösterdikten sonra sahibine teslim edeceğiz" dedi.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ise çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. (DHA)Görüntü Dökümü

-------------------------------

Ekiplerin çalışması

Kedinin kurtarılması

Kedinin kafese konulması

Kediden detaylar

Ekiplerden röportajlar

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR /DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-02-23 00:13:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.