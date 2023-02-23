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Diyarbakır´da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi´ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı

DHA

Diyarbakır´da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi´ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı


Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı ise konut olan, depremde 4 bloğundan birinin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi´nde, yıkım çalışmaları sırasında içeride fark edilen 4 kediden 2´ncisi de sabah saatlerinde kurtarıldı. Diğer 2 kedinin kurtarılmasının ardından ara verilen yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı bildirildi.
Yenişehir ilçesinde ilk 4 katı alışveriş merkezi olan 8 katı ise 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. 1 bloku yıkılan Galeria'da 89 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'ağır hasarlı' raporu verilen Galeria'nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi. 1999'da hizmete giren ve kentin ilk alışveriş merkezi olan AVM ile bloklarda dün sabah saatlerinde yıkım başladı. Yıkım yapılırken içeride olduğu fark edilen 4 kedi nedeniyle 15.00 sıralarında çalışmalar durduruldu. Kedilerin kurtarılması amacıyla dronla ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak´ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait 2 helikopter Diyarbakır´a geldi. Galeria Sitesi´nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilerin görüldüğü katlarda inceleme yaptı. Görevli, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi. Dün akşam saatlerinde vinçle kedilerin bulunduğu kata çıkarılan arama kurtarma gönüllüleri, 7'nci saatte 'Zena' isimli kediyi yakalayarak enkazdan çıkardı. Zena, kontrolleri yapılmak üzere Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi´ne teslim edildi.
Bugün saat 04.00 sıralarında da `Jahrettin´ isimli kedi kurtarılarak sahibi Ezra Elbistan´a teslim edildi. Elbistan gözyaşları içerisinde kedisini kucağına aldı. Kedi, sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´ne götürüldü.
`DİRENÇLİ ÇIKMIŞLAR´
Ezra Elbistan, "Jahrettin´i büyük bir çabayla kurtardılar. Burada yetkililere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir destek verdiler. Kedime kavuştum. Sağlığı iyi. Veteriner hekim gördü. Dirençli çıkmışlar gerçekten. Şu an kalan diğer 2 kediyi beklemekteyiz. Umarım onlardan da iyi haber gelir. Sürecin tamamlanmasını bekliyorum" dedi. 
Kediyi kurtaran AFAD gönüllüsü, "Bizler vesile olmaya çalıştık. Devlet her zaman, her yerde var. Bu kedileri kurtarmamıza sebep olan da devlet. Yukarıda kalan canlar için kapanları kurduk. Her insanı kurtardığımız gibi hayvanları da kurtarmaya çalışıyoruz. Bizler gönüllüyüz" diye konuştu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Veysel Kızılay da "Yine bir canı oradan hep birlikte aldık. Tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla bir canı da aldık" ifadelerini kullandı.
İçeride kalan diğer iki kediyi kapanlar yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2023-02-23 11:03:58

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