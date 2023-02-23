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Diyarbakır´da deprem sonrası yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor

DHA

Diyarbakır´da deprem sonrası yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor


Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Diyarbakır´ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi. Bölgede inceleme yapan Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, dumanın deprem kaynaklı olmadığını belirterek, "Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Numuneler aldık. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik" dedi.
Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi´nde eski Gümrük Müdürlüğü binasının arkasında yer alan boş arazide yıkıntıların arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yer altından dumanlar yükselmeye başladı. Duman 18 gündür çıkmaya devam edince, çevredekiler Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak´a bildirdi. Bölgeye giden Prof. Dr. Kavak, incelemek üzere dumanın çıktığı yerden numune aldı.
Prof. Dr. Kavak, yaptığı ilk incelemede dumanın depremlerden kaynaklı olmadığın belirterek, "Vatandaşlar bu dumanın 6 Şubat depreminden itibaren yayıldığını iddia etti. Biz de buraya gelip `Dumanın nedeni nedir? Bu gaz çıkışına benzer kokunun nedeni nedir?´ diye araştırma içine girdik. Bunun depremden kaynaklı değil de bu bölgeye gelen bir depremzede veya başka birilerin gelip ateş yakması sonucu bu dumanın oluştuğunu ilk ön verilere göre kanaat getirdik. Bunun nedeni de şudur; Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Buralardan numuneler aldık. Bu numuneleri ayrıca araştıracağız. Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik. Bu dumanların, insan vücuduna zarar veren kokulu duman çıkarıp yaydığı için bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu temelin dibinde ne kadar katı atığın olup olmadığının tespit edilip bir an önce imha edilmesi lazım. Bu içten yanmanın bitmesi de bulunan katı atığın miktarına göre değişecektir. Eğer katı atığın kapladığı yer fazla ise dumanın yayılması da daha fazla sürecek. İnsan sağlığı açısından zararlı bir gaz içermektedir. Atıklar kimyasal maddeler içermektedir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK
2023-02-23 12:07:00

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