Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (2)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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4 KEDİ DAHA KURTARILDI

Diyarbakır'da ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan birinin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde, yıkım sırasında fark edilen 4 kedi daha kurtarıldı. Kurtarılan kedi sayısı 6'ya ulaşırken, 'Jahren' isimli kedi ekiplerce aranıyor. Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-02-23 13:21:52



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