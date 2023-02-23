Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (3)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KURTARILAN KEDİ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi sayısı, 7'ye yükseldi. Bina içindeki 'Jahren' isimli kedi ise ekipler tarafından aranıyor. Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-23 15:59:00



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