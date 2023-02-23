Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (4)



'JAHREN' DE KURTARILDI, YIKIMA MAHKEME KARARIYLA ARA VERİLDİ

Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'ndeki yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi sayısı, 'Jahren' ile 8'e yükseldi. Bina içinde başka hayvan olup, olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

Öte yandan yıkımın durdurulması için Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir'in, site sakini adına açtığı davada Diyarbakır 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, hasar tespit ve acil yıkım raporuyla savunmalar ile gerekli belgelerin mahkemeye sunulması için taraflara 5 gün süre verdi. Yıkım ise durduruldu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-02-23 17:43:16



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