Diyarbakır´da hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verildi (2)



`YIKIM İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI KARARI SEHVEN VERİLDİ´

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da hasarlı binaların yıkım işleminin, Diyarbakır Barosu´nca, ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için 1. Sulh Hukuk Mahkemesi´ne yaptığı başvuru ile durdurulması kararının, sehven verildiği belirtildi.

Diyarbakır Barosu´nca yapılan ikinci açıklamada, yıkım işlemlerinin 1. Sulh Mahkemesi´ne yapılan başvurunun değerlendirilip durdurulması kararının sehven verildiği belirtilerek, "Bugün, Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi mesai saati içerisinde Diyarbakır´da deprem nedeniyle hasarlı yapılarda delil tespiti amacıyla yapıların yıkımını tedbiren durdurma kararı vermiş ve söz konusu karar Baromuz tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak mesai saati bittikten sonra UYAP sisteminde `yıkımı durdurma kararının sehven verildiği, bu konuda görevli ve yetkili mahkeme olmadıkları gerekçesiyle yıkımı durdurma kararından rücu edilmiştir´ şeklinde yeni bir karar verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle delil tespitinin yapılabilmesi için yapıların yıkımının tedbiren tespitler bitinceye kadar durdurulması kararında görev ve yetki konusunda hukuki bir tereddüt bulunmamaktadır. Aksi durum yani yıkım işleminin devamı delil tespit talebini konusuz bırakacaktır. Bizleri asıl kaygılandıran kararın hukuki değerlendirmesinden ziyade, kararın kamuoyunda ve basın yayın organlarında işlenmesinden sonra mahkemenin mesai saatleri dışında kararından rücu etmiş olmasıdır. Bu durumu; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından kaygı verici buluyor, kararı ve değerlendirmeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)-

2023-02-23 23:13:16



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