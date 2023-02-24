Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye çıktı



Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'nın Yenişehir ilçesinde yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'nde, kurtarılan kedilerin sayısı 12'ye çıktı.

Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 bloğu yıkıldı; 89 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra diğer blokların da yıkılmasına karar verildi. Ekipler, yıkım için harekete geçti ancak sitede çok sayıda kedi olduğu yönünde ihbarlar geldi. Ekipler, dron yardımı ile de sitedeki kedileri tespit etmeye başladı. Kurtarma çalışmasına, Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen 2 TSK helikopteri de eşlik etti. Helikopterlerden halatla indirilen ekipler, katlarda inceleme yaptı. Dün 8 kedinin kurtarıldığı sitede, bu sabah 4 kediye daha ulaşıldı. Kedilerin ilk muayenesi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca yapıldı. 'Meloş' isimli kedi de sahibi Ali Atilla Sütşurup'a teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-02-24 12:55:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.