Bakan Kirişci: Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerden etkilenen bölgenin eski canlılığına kavuşacağını ifade ederek, "Afetin yaralarını sarmaya başladık. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) değerlendirme toplantısı düzenledi. Bakan Kirişci, öne çekilen tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon liranın bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade eden Bakan Kirişci, "9 saat arayla 2 büyük deprem yaşadık. Ardından son 19 günde 8 binden fazla artçı deprem ve Hatay merkezli 2 deprem daha yaşadık. Son yüzyılın en büyük felaketlerinden olan bu afetin yaralarını her geçen gün devlet ve millet el ele vererek hızlı bir şekilde sarmaya başladık. İnşallah tez zamanda bu afetin de altından kalkarak, bu bölgeyi eski canlılığına kavuşturacağız. Ülkemiz birçok afete maruz kalacak bir coğrafyaya sahip. Nitekim geride bıraktığımız son 3 yıla baktığımızda, depremlerden sel felaketlerine, orman yangınlarından kuraklığa kadar birçok doğal afeti tecrübe ettik. Hamdolsun her afetin altından hızlı bir şekilde toparlandık. Rabb'imiz bizleri ve ülkemizi bu tür afetlerden her daim muhafaza etsin" dedi.

`BAKANLIK, 13 BİN 598 PERSONELLE ÇALIŞMALARA DESTEK OLUYOR´

Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da 4 bin 597 makine-ekipman ve 13 bin 598 personelle insanların ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına destek olduklarını vurgulayarak, "Deprem bölgesi, verimli arazileri ve iklim yapısıyla gıda arz güvenliğimiz için stratejiktir. Ülkemiz hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, kuru meyve üretiminde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Deprem bölgesindeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. 11 ilde tarımsal üretime yönelik, eş zamanlı bütün destek ve planlama çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023 tarımsal üretim sezonunu sıkıntısız bir şekilde geçirmek için tedbirlerimizi tek tek alıyoruz. Bölgemizin çalışkan, üretken ve vatansever insanlarıyla birlikte, devletimizin güçlü altyapısı sayesinde inşallah bu süreci hızlı bir şekilde atlatacağız. 11 ilimizi kapsayan bu geniş alanda, yapacağımız planlama ve altyapımızla çiftçilerimize güçlü bir hizmet vereceğiz. Onun için bu bölge diğer yönleriyle olduğu gibi tarımsal üretimiyle de kendi haline bırakılmayacak kadar değerli ve önemlidir" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNİN KILCALLARINA KADAR HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ´

Deprem bölgesindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için hizmetlere devam edileceğini belirten Bakan Kirişci, "Bu büyüklüğü rakamsal olarak da değerlendirecek olursak, deprem bölgesindeki 11 ilin tarım sektörüne katkısı, tarımsal üretim alanının yüzde 17, çiftçilerimizin yüzde 14, tarımsal hasılanın yüzde 15, ekili alanın yüzde 16, bitkisel üretimin 17, canlı hayvan sayısının yüzde 18, çayır ve mera alanının yüzde 10, tarımsal ihracatımızın yüzde 22'si bu bölgede yapılmaktadır. Ekibimle sahadan aldığımız geri dönüşlerle bakanlığımızın altyapısını depremzede çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bu kapsamda deprem bölgesinde çiftçimize kol kanat germek için, Et ve Süt Kurumu (ESK) farklı fiyat uygulamasıyla kesimlik hayvanları kombinalara yönlendiriyor. ESK, bölgede pazarlama imkanı olmayan sütlerin satılmasını ve üretime kazandırılmasını koordine ediyor. TİGEM gebe ve genç hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlendi. 13 bin 196 ton yem dağıtarak depremzede çiftçimizin acil ihtiyacını karşıladı. Barınakları yıkılan hayvan için 4 bin 399 hayvan çadırı dağıttık. Isınma ihtiyacı için 41 bin 61 ton odun verdik. Hayvan sağlığı için mobil veya seyyar veteriner klinikleri kuruyoruz. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve programlı aşılama faaliyetleri için, 2 aşı firmamız aşıların üretimi ve tedarikini düzenli bir şekilde bölgeye sağlamaktadır. Sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımını AFAD ekipleriyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ'

Çiftçilere sağlanan bazı kredi desteklerinde borçların ertelendiğini de belirten Bakan Kirişci, "Depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitlerini yapıyoruz. Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovanı bedelsiz temin edeceğiz. 11 ilde, 1,5 milyon kovan için acil şeker ihtiyacını karşılayacağız. ÇKS güncelleme sürelerini 8 Mayıs 2023'e kadar uzattık. Bazı destekleme başvuru sürelerini uzattık. Bu kapsamda organik tarım 8 Mayıs 2023, iyi tarım uygulamaları 8 Mayıs 2023, toprak analiz desteği 31 Mart 2023, yağlı tohumlu bitkiler fark ödeme desteği 2 Mayıs 2023. ÇKS başvurusunu yapıp vefat edenlerin mazot-gübre desteklerini mirasçılara nakit olarak ödeyeceğiz. TMO afet bölgesinde hububat ve baklagil alımında kota ve cins ayrımı yapmadan alım yapacak. Bireysel sulama sistemleri başvurusunu 8 Mayıs 2023'e, kırsal kalkınma yatırım başvurusunu 11 il için 8 Mayıs 2023'e kadar uzattık. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan sübvansiyonlu kredi borçları 1 yıl ertelendi. Yine deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitlerini 31 Aralık 2023'e kadar erteledik. Bu kredilerden yararlanan köylülerimizin borçlarına erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk etmeyecek. Depremden etkilenen kırsal kesime ilk etapta 70 bin köy evi inşa edeceğiz" dedi.

'11 KALEMDE DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN'

Çiftçi ve üreticilere 11 kalemde verilen destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını ifade eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bugün 81 ilimiz için öne çektiğimiz destekleme rakamlarını sizlerle paylaşacağız. 11 kalemde destekleme ödemesini bugün itibarıyla yapacağız. Bu kapsamda, 2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem bitkileri üretimi desteği kapsamında 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiştiricimize anaç koyun-keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiştiricimize arıcılık desteği kapsamında 36 milyon 615 bin 320 TL, 4 bin 923 yetiştiricimize çiğ süt desteği kapsamında 33 milyon 474 bin 883 TL, 1054 yetiştiricimize besilik erkek sığır desteği kapsamında 22 milyon 835 bin TL, 47 yetiştiricimize hastalıklardan arı işletme desteği kapsamında 3 milyon 937 bin TL, 21 yetiştiricimize hayvan gen kaynaklarını koruma desteği kapsamında 318 bin 850 TL olmak üzere toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 TL'yi 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ AFET BÖLGESİNE NAKDİ VERİLECEK

Deprem bölgesindekiler için mazot ve gübre desteğinin nakdi olarak verileceğini de kaydeden Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Diğer 70 ilimize sadece mazot-gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacak. Afet bölgemiz en düşük seviye olan 0 rakımdan bölgedeki en yüksek rakım olan 2000 rakıma varan yerler bulunmaktadır. Bu durum aynı anda bölgede dört mevsimin yaşanmasına imkan vermektedir. Böylece tarım desenini önemli ölçüde etkilemektedir. Deprem bölgesinin; kimi yerinde hasat yapılmakta, kimi yerinde gübreleme ve ilaçlama, kimi yerinde budama, kimi yerinde ekim ve dikim yapılırken, kimi yerinde ise hala çiftçimiz ne ekeceğini planlamaktadır. Bir de yaşadıkları büyük afetten dolayı her şeye ihtiyaçları olduğu gibi nakde de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu zor durumda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 2022 yılından itibaren ayni olarak ödediğimiz mazot-gübre desteğini depremden etkilenen 11 ilimize nakit ödeme kararı aldık. Bu kapsamda 301 bin 472 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyar 861 milyon 743 bin 200 TL, 9 bin 830 üreticimize yem bitkileri üretimi desteği kapsamında 41 milyon 92 bin 146 TL, 113 bin 861 yetiştiricimize hayvancılık destekleri kapsamında 473 milyon 812 bin 128 TL, 112 yetiştiricimize su ürünleri desteği kapsamında 38 milyon 80 bin 132 TL, olmak üzere toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL'yi 425 bin 275 depremzede çiftçimizin hesaplarına bugün itibarıyla yatıracağız. Nakit olarak destek paralarını çekebilecekler. Tarımsal destekleme ödemelerimiz hem afet bölgemiz hem de ülkemiz çiftçisine hayırlı ve bereketli olsun. Afet bölgesini her alanda olduğu gibi tarımsal manada da ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgede tarımsal faaliyet anlamında her konuya vakıfız. Çiftçimizin bu süreçten etkilenmemesi için her türlü enstrümanı sahaya sürüyoruz. Bu süreçte deprem bölgesinde çiftçimizle birlikte hareket edeceğiz. Bölge için kısa, orta ve uzun vadeli güçlü bir destekleme ve tarımsal üretimi planlama politikası yaparak bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tohumu toprakla birlikte buluşturacağız, gübrelemeyi sulamayı, ilaçlamayı birlikte yapıp, mahsulü tarladan bahçeden birlikte kaldıracağız. İnşallah hasat bayramını da bu topraklarda hep birlikte kutlayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-02-24 14:46:20



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