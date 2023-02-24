Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı (2)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KURTARILAN KEDİ SAYISI 13´E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ

Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı, 13'e çıktı. Bina içinde dron ile yapılan incelemede başka bir canlıya rastlanmayınca çalışmalar sona erdi. Gözyaşları içerisinde 'Zeno' adlı kedisine kavuşan aile kurtarma ekibine teşekkür etti. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-24 14:50:22



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