Depremde hasar gören cami minaresine halatla kontrollü yıkım



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremlerde hasar gören 32 metrelik cami minaresi, halatla bağlanıp kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, çok sayıda bina, iş yeri ve yapı ise hasar gördü. Bağlar ilçesinde sebze ve meyve halindeki caminin 32 metrelik minaresi de ağır hasar aldı. Minare, güvenlik önlemlerinin ardından halat bağlanıp, kontrollü olarak yıkıldı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-24 17:05:20



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