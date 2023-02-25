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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor´dan Diyarbakır´a yardım TIR´ı

DHA

Bursaspor´dan Diyarbakır´a yardım TIR´ı


Burak EMEK / DİYARBAKIR,(DHA)Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır´a, Bursaspor Kulübü tarafından içerisinde sağlık, giyim ve hijyen malzemelerinin olduğu yardım TIR´ı gönderildi. Sık sık futbol olaylarıyla gündeme gelen iki kentin takımı bu kez yardımda bir araya gelmesi sevinçle karşılandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, çok sayıda bina, iş yeri ve yapı ise hasar gördü. Kentte enkaz arama kurtarma çalışmaları depremin 13´üncü gününde sona erdi. Kentte yardımlar arasında en dikkat çeken ise Bursaspor´un gönderdiği yardımlar oldu. Her iki kentin takımı futbol müsabakasında karşı karşıya geldiklerinde sık sık olaylar yaşanırken bu kez birbirlerine destek oldular. Bursaspor kulübü içinde, sağlık malzemeleri, giyim, battaniye gibi ürünlerin yer aldığı yardım TIR´ını Diyarbakırlı depremzedelere ulaştırırken, kente gelen ilk yardım TIR´ı olması Diyarbakırlılar arasında da büyük bir sevinçle karşılandı.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-02-25 18:45:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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