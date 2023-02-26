Diyarbakır, Batman ve Mardin´de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı



DİYARBAKIRBATMANMARDİN,(DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Diyarbakır, Batman ve Mardin´de gıyabi cenaze namazları kılındı.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Alimler ve Medreseler Birliği ve Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde Diyarbakır, Batman ve Mardin´de öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır´da 15 Temmuz Şehitler Parkı´nda düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Öğle namazından sonra Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Molla Abdulkuddüs Yalçın tarafından yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Özer, "Bugün hem duaya çağrı hem de vefat edenlerin ruhlarına gıyabi cenaze namazı kılmak için toplandık. Diyarbakır halkı ciddi bir rağbet gösterdi. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder. Memleketimizi bu tür afet ve musibetlerden muhafaza eder. Burada depremzedeler olmasına rağmen, binlerce kişi bu alanda toplandı" dedi.

BATMAN´DA YÜZLERCE KİŞİ SAF TUTTU

Batman'da Şerzan Kurt Parkı´nda yüzlerce kişi depremlerde hayatını kaybedenler için toplandı. Program sonunda konuşan Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, "Bugün memleket olarak ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ard arda gelen iki depremin yanında hala ülkemizin pek çok noktasında hatta deprem fayının olmadığı deprem riskinin olmadığı noktalarda bile gün geçmiyor ki bir sarsıntı, bir zelzele olmasın. Dolayısıyla bizler Müslümanlar olarak, inanlar olarak bütün bunlardan ders almalıyız. Zira biz inanıyoruz ki bu kainatı yoktan var eden Allah'tır. Bu kainatı en güzel şekilde idare eden Allah'tır. Hem kendimiz için hem bu musibetlerin durması için hem tekrar bu felaketleri yaşamamak için bütün bu olup bitenlerin gerçek sahibi, gerçek irade sahibi olan Rabbimize yalvarmak üzere bir araya geldik" diye konuştu.

MARDİN´DE YOĞUN KATILIM

Mardin´de de, Artuklu 15 Temmuz Şehitler Parkı Şakir Nuhoğlu Camisi'nin avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Program öncesi bir konuşma yapan İmam-Hatip Muhammed Arasan, yaşanan depremin büyüklüğüne dikkat çekerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Arasan, "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir yerdeyiz. Küçük acılar için çok şey söylenebilir ama böylesi büyük acılar bizi sukuta davet eder. Bugün taziye günüdür, teselli günüdür, umutları yeniden yeşertme günüdür, kardeşlik ve dayanışma gündür. Maraş´ta, Hatay´da, Adıyaman´da, Antep´te, Malatya´da toprağımız sarsıldı, fakat aziz milletimiz sarsılmadı, sarsılmayacak inşallah. Bugün manevi yaralara merhem olmak için cami avlusunda toplandık" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Alimler ve Medreseler Birliği temsilcisi Fesih Memiş, gıyabi cenaze namazı kıldırıp, dua etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Gıyasettin TETİK, Bayram AYHAN, Salih KESKİN

2023-02-26 16:46:16



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