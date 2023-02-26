Sakaryalı tiyatro grubu, depremzede çocuklar için sahne aldı



Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da depremzedeler için kurulan çadır kente, Sakarya Büyükşehir Belediyesi´nce berber, çamaşırhane, çocuk oyun grubu ve eğitim alanı kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta ilk saatlerden itibaren tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyeler de bölge illerine yardım ulaştırmak için çalışmaya devam ediyor. Depremlerin etkilediği kentler arasındaki Diyarbakır´da, depremin yarattığı tahribatın en aza indirilmesi için başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile Büyükşehir Belediyesi´nce bütün olanaklar seferber edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan barınma alanlarında kalan vatandaşlara çeşitli ihtiyaç malzemeleri, battaniye, ısıtıcı, yiyecek desteğini sürdürüyor. Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan çadır kente, çocuk oyun grubu ve eğitim alanı, berber, çamaşırhane kurdu.

`DİYARBAKIRLILARIN BİR KISMINI SAKARYA'DA AĞIRLIYORUZ´

Diyarbakır´a gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Ocak 2001´de şehit edilen hemşehrileri Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu da anarak, "Gaffar Okan bizim canımız. Diyarbakırlıların bizim hemşerimize bu denli sahip çıkmalarına, burada şehit olması hepimizin yüreğini dağlamıştır. Diyarbakırlılar her yıl Sakarya´ya gelip mezarı başında anarlar. Biz de bu yıl anmaya buraya geldi. Bugün de Diyarbakırlı kardeşlerimizin yanındayız. Burada belediye başkanlarımızla birlikte ciddi bir koordinasyon içerisinde çalışmalar yapıldı. Depremden etkilenen çoğu vatandaşlarımız buraya alınmıştır. Diyarbakırlıların bir kısmını Sakarya´da ağırlamaktayız. Onlara evler verdik. Tüm halkımızla birlikte seferber olduk. Buraya çok çeşitli malzemeler getirdik. Isıtıcı, battaniye, çadırlar getirdik ve dağıtıyoruz. Bununla beraber burada çocuk oyun grubu ve eğitim alanı, berber, çamaşırhane kurduk. Normal bir sitede bulunan ne varsa çadır kentte kurduk. Hep beraber biz bir olduk, yürekten bir olduk. Bu işin Diyarbakırlısı, Adıyamanlısı, Osmaniyelisi kalmadı. Biz artık bir olduk. Büyükşehir olarak İskenderun´da 350 konteyner kuruyoruz" dedi.

`BU ACIYI BİRAZ DAHA UNUTMA ADINA GÜZEL BİR ETKİNLİKTİ´

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da depremde tüm Türkiye´nin tek yürek olduğunu ifade ederek, "Depremin en başından beri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey ve heyeti bölgeden hiç ayrılmadılar. Büyük bir yıkım olan depremde yaraları sarmak için Türkiye adeta tek yürek olmuş, birlik beraberliğimiz pekişmiş durumda. Bütün devlet görevlilerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Başkanımız moralleri biraz daha düzeltmek adına çocuklarımızla etkinlikte bir araya geldi. Bu acıyı biraz daha unutma adına güzel bir etkinlikti" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-02-26 19:00:25



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