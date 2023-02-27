Yunus polisler, depremzede çocuklarla top oynadı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'dan Adıyaman'a giden yunus polisler, depremzede çocuklara oyuncak verip, top oynadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevlendirilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisler, nöbet değişimi sonrası çadır kente gitti. Burada depremzede çocuklara oyuncak veren polisler, aynı zamanda top oynadı. Polisler ile çocukların top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-27 13:01:36



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