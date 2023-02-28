Motosikletli timlerin takibiyle hırsızlık şüphelilerin yakalanması, dron kamerasında

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman´da motosikletli Yunus timleri, devriye görevi sırasında tespit ettikleri 2 hırsızlık şüphelisini, binaların yıkıldığı sokaklarda takiple yakaladı. O anlar, polis dronunun kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da güvenliği sağlamak için görevlendirildi. Kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan Yunus timleri, birçok binanın yıkıldığı sokaklarda devriye görevi yürütürken şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, kaçtı. Binaların enkazı arasında yapılan takiple 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler, sorguları için emniyete götürülürken, takip, polis dronunun kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-02-28 11:23:16
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