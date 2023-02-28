Diyarbakır´da, sayaçların geç okunup 2'nci kademeden ücretlendirildiğini iddia ettiler



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından elektrik sayaçlarının geç okunması nedeniyle Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, faturalarının 2'nci kademeden ücretlendirildiği öne sürdü. Enerji şirketinden yapılan açıklamada ise tüketim gün sayısı ne olursa olsun, günlük 8 kilovatsaat ve altındaki tüketimlerin 1'inci kademeden hesaplandığı belirtilerek, herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, yaklaşık 15 gün gecikmeli okunan elektrik faturalarının 2'nci kademeden hesaplanıp daha yüksek ücretle kesildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Bir araya gelen bir grup ev sahibi, enerji şirketinin geç sayaç okumasıyla fiyatların 2'nci kademeden ücretlendirildiğini öne sürerek eylem yaptı.

'ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Faturasının 2 kat arttığını söyleyen Ayten Akalan, faturasını gösterip, 15 Kasım ile 15 Aralık 2022 tarihleri arasında 30 günlük okunan sayaçta 412 TL, 14 Ocak ile 26 Şubat arasında 43 günlük okunan sayaçta ise 1884 TL fatura geldiğini ifade etti.

Geçen aylarda 700 ile 800 TL arasında fatura kesildiğini, ancak bu ay 1875 TL fatura geldiğini ifade eden Orhan Sadak ise "Şu an AFAD'ın önünde kuyruk var, herkes itiraz ediyor. Yetkililer ve hükümet bu konuyla ilgili lütfen ses olsunlar. Bu şirketler artık çekilecek gibi değil. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz. En doğal hakkımızı talep ediyoruz. Sadece talebimiz bu. Evi orta hasarlı arkadaşımızın da 20 gündür ailesi İzmir'de, 1300 TL gelmiş. Bir arkadaşımız daha var 20 gündür evi boş, onun da 1600 TL gelmiş. Ben tek değilim, bugün verebilen var, veremeyen var. Zaten bankaların önü yardım kuyruklarıyla dolmuş. Ne yazık ki biz de elektrik faturalarıyla mücadeledeyiz. Biz şimdi ne yapalım? İş yerlerimiz kapalı, herhangi bir iş yapamıyoruz. Zor bela karnımızı doyurmaya çalışırken bir de elektrik faturasıyla uğraşıyoruz. Her ne kadar bugün alınmasa da 3 ay sonra bu para bizden tahsil edilecek. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'HERHANGİ BİR MAĞDURİYET YAŞANMAMAKTADIR'

Dicle Elektrik A.Ş´den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince elektrik faturaları, olağan koşullarda 30-35 günde bir okunmaktadır. Deprem felaketi gibi yaşadığımız mücbir sebepten ötürü sorumluluk bölgemizde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son faturalandırma süresi 45 güne kadar uzamıştır. Bir yandan deprem felaketine uğrayan vatandaşlarımız için yapılan çalışmalara destek olurken, diğer taraftan bu iki ilimizdeki abonelerden Müşteri Memnuniyet Merkezi'ne gelen faturalandırma talepleri, hassasiyetle irdelenmiş ve konu ilgili mercilere iletilmiştir. Abonelerin kullanım gün sayısına bağlı tüketimi arttığından, faturalarında da buna bağlı artış yaşansa da 'ulusal tarife' uygulandığı için abonelerin tüketimine ait birim fiyatta buna bağlı herhangi bir artış veya zamlı tarife uygulanması söz konusu değildir. Tüketim gün sayısı ne olursa olsun günlük 8 kilovatsaat ve altındaki tüketimler daha önceden de olduğu gibi 1'inci kademeden yani ucuz tarifeden hesaplanmakta, günlük 8 kilovatsaat üzerindeki tüketimler ise 2'nci kademeden faturalandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle 30 gün içerisinde okunan faturalar 30x8=240 kilovatsaatlik tüketim indirimden faydalanırken, 45 günlük okunan faturada 45x8=360 kilovatsaatlik kısım 1'inci kademeden faturalanıp, geri kalan kısım varsa 2'nci kademeden faturalandırılmaktadır. Bu sebeple herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmamaktadır. Faturaların doğruluğu EPDK'nın internet sayfasında, 'Fatura Hesaplama Modülü' üzerinden tüketilen enerji miktarları kilovatsaat cinsinden girilerek kontroller yapılabilmektedir. Deprem nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler günlük olarak sisteme işlenmekte ve buralarda herhangi bir okuma yapılmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-02-28 14:47:10



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