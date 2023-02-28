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Diyarbakır´da çadır kent alanına `mini eğitim kampüsü´ kuruldu

DHA

Diyarbakır´da çadır kent alanına `mini eğitim kampüsü´ kuruldu


Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da depremden evleri zarar gören vatandaşlar için oluşturulan çadır kent alanına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından `mini eğitim kampüsü´ kuruldu. Kampüste okul öncesi ve sınav hazırlanan öğrencilere eğitim veriliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremden evleri hasar gören vatandaşlar için Silvan yolu üzerine 1978 çadır kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 ana sınıfı, 1 özel eğitim sınıfı, 4 psikososyal destek çadırı, 1 destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ve 2 halk eğitimi çadırı oluşturuldu. 756 yetişkin ve 176 öğrenci bu kapsamda eğitimden faydalanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler kendi okullarına 1 Mart itibari ile taşıma servisleri ile tanışacak, bu öğrenciler hafta sonu ise DYK ile eğitim alacak.
`ÇOCUKLARIMIZ OKULLARIYLA BULUŞTURACAĞIZ´
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, depremden etkilenen vatandaşların çocukları için yaşadıkları travmayı atlatmaları için etkinlik çadırları açtıklarını söyledi. Çapras, "Ana sınıfı şu an aktif olarak çalışıyor. Bununla birlikte DYK kurslarımız da açıldı. Kütüphane mevcut, kitap okumak isteyen çocuklar için olumsuz durumu bir nebze de olsa hafifletme adına yaptığımız çalışmalar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çadırda kalan çocukların taşınma planlamalarını yapıyoruz. Kendi okullarına gidip rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için çocuklarımız okullarıyla buluşturacağız" dedi.
`SINAVA DA BURADA HAZIRLANIYORUM´
Çadırda eğitim gören Ahmet Dağ ise deprem nedeniyle çadır kentte kaldığını belirterek, "Evimiz orta hasarlı. Şu an riskli olduğu için gidemiyoruz. Çadır kentte DYK kursu olduğu için memnunuz, derslerimizden geri kalmıyoruz. Sınava da burada hazırlanıyorum. İyi bir üniversite için çabalamaya çalışıyorum. Umarım iyi bir üniversite kazanırım. Bize kitap verdiler bu şekilde hocalarla birlikte derslerden geri kalmıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2023-02-28 14:57:46

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