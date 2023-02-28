Taksim saldırısı benzeri eylem hazırlığı yaparken yakalanan terörist tutuklandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR ve Konya polisi tarafından düzenlenen ortak operasyonla İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısının benzerine hazırlanan ve yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır´a getirilen, PKK/KCK´lı terörist 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmada; PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Gülda Bebek adlı teröristin, 2022'de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği bilgisi elde edildi. Teröristin, Konya'nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada 9 milimetre tabanca ve 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, amper metre, mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve pil blokları ele geçirildi. Teröristin, geçen yıl kasım ayında, İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi.

DİYARBAKIR´DA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gülda Bebek´in 'fedai' tarzı eylem için hazırlanan düzeneği hücre evindeki kombiye gizlediği ortaya çıktı. Hücre evindeki aramada ise kombiye gizlenen bomba düzeneği yanında ABD üretimi olan 9 milimetre çapında tabanca ve 2 şarjör ile onlarca fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, 2 elektronik devre, avometre (devre ölçüm aleti), bomba düzeneğinde kullanılan 2 küçük ampul ele geçirildi. Gülda Bebek, yakalandıktan bir gün sonra 24 Şubat´ta Diyarbakır´a getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilen Bebek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne götürüldü. Buradaki sorgusunda susma hakkını kullanan Bebek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-28 14:57:44



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