Diyarbakır'da fahiş fiyata konut satışı ve kira bedellerine soruşturma başlatıldı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´de deprem sonrası fahiş fiyata konut satışı ve kira bedelleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır´da son dönemlerde artan fahiş fiyata konut satışı ve fahiş kira bedelleri nedeniyle şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık emlak sitelerindeki ilanlar ile belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit etti. Bunun üzerine Başsavcılık, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılması ile ilgili incelenmesini talep etti.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çalışma yapması yönünde ise talimat verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-02-28 19:04:09



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