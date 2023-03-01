Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 478 bin öğrenci eğitim öğretime başladı



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da ara verilen eğitim ve öğretimin ikinci dönemi bugün başladı.

Depremlerden etkilenen kentte, 478 bin öğrenci ve 24 bin 316 öğretmen, bin 766 okulda dersbaşı yaptı. Bu okullardan biri de Kayapınar ilçesi Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu oldu. Öğrenciler ilk derslerinde öğretmenleriyle sohbet etti. Ayrıca, kent merkezinde yurtlarda ve çadır kentlerde kalan 794 öğrenci ise taşımalı sistemle okullarına kavuştu.

`İLK DERSİMİZDE SOHBET VE KONUŞMA OLDU´

Sınıf öğretmeni Duygu Çelik Artun, uzun aradan sonra öğrencilerini çok özlediğini belirterek, "Psikolojilerini düzeltmeye çalışıyorum. Oyunlar oynadık. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bugün çok eğleniyoruz. İlk dersimiz de sohbet ve konuşma oldu. İkinci dersimizde de bahçede oyun oynadık. Böyle devam ediyoruz. Okulun ilk gününü böyle değerlendireceğiz, sonra derslerimize geçeceğiz" dedi.

8 yaşındaki Elif Nisa Özer de tatilde gezdiğini ve öğretmeni ile arkadaşlarını özlediğini ifade etti. Özer, "Heyecanlıyım, ilk dersimizde özlem giderdik. Dışarıda oyun oynadık" diye konuştu.

9 yaşındaki Muzaffer Aksoy da okulun başlamasıyla heyecanlı olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı ve öğretmenimi özlemiştim. Ders yapıyoruz. Çok heyecanlıyım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-01 11:55:48



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