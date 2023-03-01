Gönüllü doktor ve hemşirelerden, yurtlarda kalan depremzedelere sağlık hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü doktor ve hemşirelerden, yurtlarda kalan depremzedelere sağlık hizmeti

DHA

Gönüllü doktor ve hemşirelerden, yurtlarda kalan depremzedelere sağlık hizmeti


Gıyasettin TETİKBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da, gönüllü doktor ve hemşireler, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu´nda kalan depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da, evleri hasar gören ve giremeyen depremzedelerin bir kısmı, Selahattin Eyyubi Kız Yurdu´na yerleştirildi. Gönüllü doktor ve hemşirelerden oluşan 3 kişilik ekip, yurtta kalan depremzedelere sağlık ve tarama hizmeti vermeye başladı. Ekipteki, Bağlar Sakarya Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli Aile Hekimi Ahmet Saim Güner, "Depremzede hastalarımıza hizmet amaçlı depremin 2´nci gününden itibaren 3 hekim arkadaşımız olarak gönüllü olarak ilk günlerde mesai mefhumu düşünülmeden gece yarısına kadar hizmet verdik. Daha sonraki aşamalarda planlamalar çerçevesinde burada hizmet vermeye devam etmekteyiz. Normal vakitlerimiz dışında buraya dönüşümlü olacak şekilde gönüllü olarak sağlık hizmeti vermekteyiz. Verdiğimiz sağlık hizmetlerindeki amaçlarımızdan bir tanesi bu acıları çekmiş ve hissetmiş olmamızdır" dedi.
SAHADAKİ HİZMETİN AYNISINI BURADA DA YÜRÜTMEKTEYİZ´
Güner, poliklinik hizmeti dışında aşılama, bulaşıcı hastalıkların kontrolleri, gebelik ile bebek takipleri ve aşılama hizmetleri gibi sahada yürüttüklerini hizmetlerin aynısını yurtlarda da gerçekleştirdiklerinin kaydederek, "Günlük bulaşıcı hastalıklar konusunda çıkan sıkıntıları acil bir şekilde birimimize bildirerek buradaki hastalarımızın transferini başka bir bölgeye sağlayarak buradaki vatandaşlarımıza da bulaştırma etkenlerinden uzak tutma gayreti içerisindeyiz. Bazı vatandaşlarımız maddi yönden zorlandıkları için ilaçlarını alamamaktadırlar. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kurulan eczanede hastalar ilaçlarını alabiliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Burak EMEK
2023-03-01 12:53:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 478 bin öğrenci eğitim öğretime başladı
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 478 bin öğrenci ...
Depremden etkilenen Diyarbakır'da öğrenciler dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Diyarbakır'da öğrenciler dersbaşı ...
Diyarbakır'da fahiş fiyata konut satışı ve kira bedellerine soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fahiş fiyata konut satışı ve kira ...
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
YEREL HABERLER Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki ...
Ergani Kaymakamlığından Adıyaman'a iş makinesi desteği
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamlığından Adıyaman'a iş makinesi ...
Konya'da yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı kadın terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı ...
Taksim saldırısı benzeri eylem hazırlığı yaparken yakalanan terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Taksim saldırısı benzeri eylem hazırlığı yaparken ...
Diyarbakır´da çadır kent alanına `mini eğitim kampüsü´ kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır´da çadır kent alanına `mini eğitim ...
Diyarbakır´da, sayaçların geç okunup 2'nci kademeden ücretlendirildiğini iddia ettiler
YEREL HABERLER Diyarbakır´da, sayaçların geç okunup 2'nci kademeden ...
Diyarbakır'daki çadır kentte öğrenciler için "Mini Eğitim Kampüsü" oluşturuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki çadır kentte öğrenciler için "Mini ...
Diyarbakır'da depremde yıkılan binaların molozlarının bulunduğu alanda önlem alınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binaların molozlarının ...
Diyarbakır'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Diyarbakır'daki tarihi yapıların çoğu hasarsız; 'Şimdiki gibi 2 yılda koca binalar dikmiyorlardı'
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki tarihi yapıların çoğu hasarsız; ...
Motosikletli timlerin takibiyle hırsızlık şüphelilerin yakalanması, dron kamerasında
YEREL HABERLER Motosikletli timlerin takibiyle hırsızlık ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ...
Bakan Bozdağ: Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceğiz
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ...
Çadır kentteki çocuklar etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Çadır kentteki çocuklar etkinliklerle depremin ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günde 90 bin depremzedeye yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günde 90 bin ...
Diyarbakır'da 11 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 11 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis ...
(Görüntülü) YUNUS POLİSLER, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA TOP OYNADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUNUS POLİSLER, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA ...
Yunus polisler, depremzede çocuklarla top oynadı
YEREL HABERLER Yunus polisler, depremzede çocuklarla top oynadı
(Görüntülü)YARIŞAN SÜRÜCÜLER, OTOMOBİLLERİYLE 4 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)YARIŞAN SÜRÜCÜLER, OTOMOBİLLERİYLE 4 ARACA ...
(Görüntülü)GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ŞÜPHELİYİ TABANCAYLA YARALADI - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü)GELİNİ İLE KENDİSİNİ SÖZLÜ TACİZ EDEN ...
Yarışan sürücüler, otomobilleriyle 4 araca çarptı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yarışan sürücüler, otomobilleriyle 4 araca çarptı; o ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.