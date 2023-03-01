Diyarbakır´da avukatlık bürosuna silahlı saldırı



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da M.K., davasını almak istemeyen avukatlık bürosuna doğru tabancayla 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayın ardından M.K. ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi´nde meydana geldi. M.K., bir süre önce binanın 2´nci katında bulunan avukatlık bürosuna giderek, avukatlardan davasını almalarını istedi. Avukatlar ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.K., iddiaya göre avukatları tehdit etti. Avukatların şikayetiyle geçen günlerde gözaltına alınan M.K., serbest bırakıldı.

Bugün avukatlık bürosunun bulunduğu binanın önüne gelen M.K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, 2´nci kata doğru 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kadını gözaltına aldı.

Avukatlık bürosunda incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-01 14:50:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.