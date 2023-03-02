Diyarbakır'da hasarlı cami minaresi kontrollü yıkıldı

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır´ın Çermik ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Çermik'in kırsal Karakaya Mahallesi´ne bağlı Gölbaşı mezrasındaki caminin minaresi de ağır hasar aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin yıkımı, kontrollü olarak gerçekleştirildi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-02 13:06:28



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