Diyarbakır'da depremde 78 cami hasar gördü



Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken, 2 bin 155 binada orta ve ağır hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 78 caminin de hasarlı olduğu saptandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 2 bin 155 binada orta ve ağır hasar tespit edildi. Çalışmalarda, 78 caminin de hasarlı olduğu belirlendi.

DiyanetSen Diyarbakır Şube Başkan Vekili Ahmet Elçi, 11 ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da camilerin hasar gördüğünü belirterek, "Hasar tespitine göre 41'i az hasarlı, 37'si de ağır ve orta derecede olmak üzere 78 camimizde hasar oluştu. 10 camimizin de minaresi yıkıldı. Bazı cami minareleri ise camilerin üzerine düşünce ağır hasarlara sebep oldu. Çalışmalar devam ediyor. Gün geçtikçe sayılar artmaktadır. Diyarbakır'da depremin ilk anından itibaren camilerimizde hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Çatlak olan camilerimiz ibadete kapatıldı. Sağlam olan camilerimize de vatandaşlarımız sığındı. Tarihi camilerimizde de tespitlerin yapılarak restorasyonlarının yapılması ve hasarlı yıkılan camilerimizin yerine yenisinin yapılmasını da sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-03-03 11:16:38



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