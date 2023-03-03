Engelli depremzedenin 79'uncu doğum gününü sürprizle kutladılar

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremlerde evinin ağır hasar görmesinin ardından Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren yürüme engelli Zeki Zincir, çalışanların sürpriz doğum günü pastasıyla 79'uncu yaşına girdi.

Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı Ahmede Hani Caddesi'ndeki Gülhat Sitesi'nde oturan yürüme engelli Zeki Zincir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evinin ağır hasar görmesiyle Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdürüyor. Yeşilay gönüllüleri, 79'uncu yaşına gireceğini öğrendikleri Zincir için doğum günü pastası aldı. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Başhemşiresi ve Kurum Müdür Vekili Meltem Toklu ile Zeki Zincir'e sürpriz yapıp doğum gününü kutladı. Mumu üfleyen Zeki Zincir, mutluluğunu ifade edip, emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-03 15:42:12



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