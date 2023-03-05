Diyarbakır'da hasarlı cami minaresi kontrollü yıkıldı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır´ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi´nde bulunan Şehitlik Camii´nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin yıkımı, halat bağlanarak kontrollü olarak yapıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-05 11:25:30



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