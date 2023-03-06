2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

EYT ile 3600 günden emekli olunur mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yol kenarındaki park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki park alanından çıkmak için geri manevra yapan Ü.K. yönetimindeki 16 ADR 310 plakalı otomobile, arkadan gele sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Hasarlı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-06 10:39:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.