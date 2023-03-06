En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde depremde hasar gören su kulesi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı, çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü. Yenişehir ilçesinde, Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü'nün Seyrantepe yerleşkesindeki su kulesi de depremde ağır hasar aldı. Su kulesi, güvenlik önlemlerinin ardından hidrolik ekskavatörle kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-06 17:03:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.