Minibüs ile çarptığı beton mikseri devrildi: 2 ağır yaralı

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Gıyasettin TETİK-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde, minibüs arkadan çarptığı beton mikseriyle devrildi. Kazada ağır yaralanan minibüsteki 2 kişi hastanede tedaviye alındı

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihan Y., yönetimindeki 34 CEP 644 plakalı minibüs, İzzet D., yönetimindeki 06 BH 2340 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yan yatarak devrildi. Minibüs sürücüsü Cihan Y. ile yanındaki Uğur Ş., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-03-07 12:52:20



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