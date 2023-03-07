Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan eşyalar ailelere teslim ediliyor

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 4 binanın enkazından çıkarılan eşyalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan 4 binanın enkazından çıkarılan eşyalar, belediye ekiplerince toplanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Bağcılar Mahallesi´nde bulunan atık geliştirme ve toplama merkezine getirilen eşyalar, burada sınıflandırılarak, depremde yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami apartmanları için ayrılan bölümlere yerleştirildi. Enkazdan çıkarılan eşyalar arasında sporcu madalyaları, Kur'an-ı Kerim´ler, ders ve okuma kitapları, bisikletler, çocuk oyuncakları, yatak ürünleri, mutfak eşyaları, giysi çeşitleri, çeyizlik eşyalar, süs eşyaları, takılar, önemli evrak ve belgeler, okul çantaları, tespihler, namazlıklar ile elektronik eşyalar yer aldı. Temizlenerek sınıflandırılan eşyalar, tutanakla sahipleri veya hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Teslimat sırasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-07 16:06:18



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