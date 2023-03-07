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Destici: PKK´nın uzantısı HDP´nin desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez

DHA

Destici: PKK´nın uzantısı HDP´nin desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez


Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK´ın uzantısı HDP´nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sabah saatlerinde Diyarbakır´a geldi. Destici, ilk olarak Vali Ali İhsan Su´yu makamında ziyaret etti. Destici daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri kullanılamaz hale gelen veya yıkılan afetzedelerin kaldığı çadır kente gitti. Burada inceleme yapan Destici, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, ziyaretlerinin ardından depremde yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi´ndeki çalışmaları izledi. Destici daha sonra 1282 gündür HDP önünde evlat nöbeti sürdüren aileleri ziyaret etti. Destici, burada ailelerle bir araya geldikten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gül verdi.
`TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİN OLMASINA MÜSAADE EDİLMEZ´
Burada açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesi´nin PKK´nın siyasi şubesinin varlığına son vermesi gerektiğini belirterek, "Bu sadece bizim değil, bütün Türk milletinin ve Diyarbakır annelerinin, kentte çocukları HDP eliyle Kandil´e terör örgütüne götürülen ailelerin de talebi. Anayasa Mahkemesi eğer delil arıyorsa gelsin buradaki aileleri dinlesin. Bizzat buradaki ailelerin içinde, bu binaya girip terör örgütüne götürülen çocukların aileleri var. Bunların delilleri ve ispatları var. Şahit, delil ve ispat arıyorsa buraya gelsin yeteri kadar şahit, delil ve ispat bulacaktır. Artık bu işi uzatmanın anlamı kalmamıştır. Terör örgütünün dünyanın hiçbir yerinde partisinin olmasına müsaade edilmez. Bunlar açık durduğu ve sözde siyasi parti faaliyetlerine devam ettiği sürece bu milletin evlatlarını dağa, terör örgütüne götürmeye devam edecekler. Hukuk ve siyasetin de buna gerekeni yapması lazım" diye konuştu.
`GLADYO DÖNEMİNİN TÜRKİYE´SİNİN FOTOĞRAFLARI´
Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan ve tartışmalara neden olan maçla ilgili soruyu da cevaplayan Destici, tribünde açılan `Toros´ resimleri ve bazı figürlerin gladyo döneminin Türkiye´sinin fotoğrafları olduğunu söyledi. Destici, "Derin devletin işbaşında olduğu dönemlerin fotoğrafları ve simgeleridir. Bunlar Bursaspor veya bu ülkedeki herhangi bir takımın taraftarının kendi aklıyla planladığı işler değil. Dolayısıyla da bizim asıl dikkat etmemiz gereken mesele budur. Belli ki bazı çevreler yine Türkiye´yi karıştırmak ve birtakım provokatif hadiseler istemektedir. Esas görmemiz gereken bu. Türkiye ne gladyo dönemlerine ne de benzer dönemlere dönemez. Türkiye kadim bir devlettir. Bu devlet Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Alevisi ve Sünnisiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Dolaysıyla bunu bileceğiz. Herkes bu anlamda eşit yurttaştır. Kim Türkiye Cumhuriyeti´nin kadim geleneğine veya hukuk devleti olma statüsüne saldırıyorsa ya da bunların dışında yeni arayışlar içine giriyorsa buna müsaade edilmez. Tüm Bursa halkına itham etmeleri de yanlıştır. Kimler bu pankartları ve sloganları attırmışsa devletimiz gereken soruşturmaları da başlatmıştır. Hukuk önünde hesap verecektir" dedi. 
`AĞIR VEBALİ OLUR´
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´in masayı terk etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Türkiye İşçi Partisi´nin ziyaret ettiğini anımsatan Destici, şunları söyledi;
"Bir önceki seçimde HDP ile ittifak yaparak Meclis´te temsil imkanı bulmuş partiler. Kılıçdaroğlu, dün akşam da adaylığı açıklandıktan sonra bundan sonra daha rahat bir şekilde HDP ile görüşeceğini ve onların da desteğini almak için büyük bir çaba sarf edeceğini hatta orayı ziyaret edeceğini tahmin ediyorum. Yerel seçimlerde de resmi olmazsa bile fiili olarak çok açık bir şekilde HDP, CHP ve Millet İttifakı´nı oluşturan partiler iş birliği yaptılar. O masaya baktığımız zaman CHP´nin HDP ile görüşme gibi bir problemi yok. Diğer partilerin de böyle bir problemi yok, geriye iki parti kalıyor. Bunların da sessiz kalmaları destek anlamına geliyor. Başta ülkücüler ve ulusalcılar olmak üzere buna göre tavır almaları gerekiyor. Terörle mücadele bir devlet meselesidir. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. PKK´nın uzantısı HDP´nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar. Açıklanan metinde iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması muallaklığı var. Seçilecek cumhurbaşkanı, uygun gördüğü tarihte tanımlanmış görevlerle atar, diyor. Dolayısıyla bu uydurma gerekçe oldu. Kılıf uyduruldu, milletimiz bunu görüyor. Maalesef açıklanan metine bakıldığında nereden bakarsan tutarsızlık nerden bakarsan ilkesizlik diyebileceğimiz şeyler var. Masaya noter masası denilmişti, şimdi ise pazarlık masasına döndü. Hangi genel başkan ne olacak. Hangi partiye kaç milletvekilliği verilecek. Kim hangi pozisyonda görev alacak. Bütün bunlarla ilgili olarak saatlerce süren görüşmeler yapıldı. Daha seçim olmamış kazanılmamış. Seçilmeden Türkiye kadroları paylaşılıyorsa demek ki yarın Türkiye´nin, Türk milletinin bütün kurumları ve kazanımları her şey ihaleler de olmak üzere kadrolar hepsi ehliyetli ve ehliyetsiz bakılmaksızın tamamen bu partilerin mensupları arasında paylaşılacaktır. Bu gözükmüştür, hani siz adil davranacaktınız. Bugün 15-16 olan bakanlık sayısı bir bakmışsınız, bu partilerin talepleriyle 30´a çıkmış. Cumhurbaşkanı yardımcısı 9´a çıkmış. Bunlar hepsi külfet değil mi? Yani Bay Kemal, cumhurbaşkanı seçilse dahi en çok eleştirdikleri partili cumhurbaşkanlığını devam ettirecekler. Bu metinden okuduğumuzu anlıyoruz. Partisinin de genel başkanı olarak cumhurbaşkanlığına devam edecek. Tutarsızlık ve ilkesizlik var." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2023-03-07 16:52:19

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