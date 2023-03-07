Diyarbakır'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü: O anlar kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı apartman yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olan ve 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürdürülüyor. Şeyh Şamil Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerindeki 6 katlı Çelebi 5 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar kameraya yansıdı. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-07 18:58:47



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