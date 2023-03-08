Evlat nöbetindeki anne: Ne Kadınlar Günü ne de bayramımız var



Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yavuz için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Sevgi Çağmar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´ne çocuklarından ayrı girdiklerini belirterek, "Ne Kadınlar Günü ne de bayramımız var" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1283 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde çocuklarından ayrı girmenin burukluğunu yaşadı. Sakarya'da 8 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, "Ne Kadınlar Günü ne de bayramımız var. Bu hasretle çocuğumuzu bekliyoruz. Bu hasret artık bitsin. Oğlum bizi duyuyorsan ve görüyorsan gel" dedi.

2010 yılında 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan Bedriye Uslu da, "Çocuklarımızın peşindeyiz. Sabah kalkıp çadıra geliyoruz. Kız çocukları da kadın. Onları oraya mahkum etmişler. HDP'nin ne hakkı var bu annelere ve kız çocuklarına zulme. HDP diyor 'Jin Jiyan Azadi (Kadın Yaşam Özgürlük)' hani nerede bu slogan. Onların peşindeyiz hep" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK

2023-03-08 11:45:39



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